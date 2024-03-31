Нехватка сна заставляет людей чувствовать себя старше. Что выяснили ученые?

Причём для этого много не надо: пару ночей поспали плохо — и будто вам уже не 30, а 34 с небольшим. Это выяснили исследователи из Каролинского института в Швеции. Они провели две работы, касающиеся сна. Результаты наблюдений появились в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Сон и возраст: новые исследования

Первое

Участники: 429 человек от 18 до 70 лет.

Ход эксперимента: испытуемые ответили, на сколько лет они себя ощущают и сколько ночей за последний месяц они плохо спали.

Вывод: после каждой ночи плохого сна люди чувствовали себя в среднем на 3 месяца старше.

Второе

Участники: 186 добровольцев от 18 до 46 лет.

Ход эксперимента: испытуемым задали 2 вопроса:

насколько старыми они себя чувствовали после 2 ночей сна, когда спали по 9 часов в сутки; насколько старыми они себя чувствовали после 2 ночей, когда спали по 4 часа в сутки.

Вывод:

после 2 ночей короткого сна участники чувствовали себя в среднем на 4,4 года старше, чем когда они спали достаточно. спавшие по 9 часов рассказали, что чувствовали себя в среднем на 3 месяца моложе, чем есть на самом деле.

Общий вывод

Учёные считают, что ощущение себя на больший возраст может сказаться на душевном состоянии человека, сделав его менее активным, общительными и открытыми для новых знаний.

Сколько нужно спать

Реальный возраст людей у всех разный, поэтому и потребности в продолжительности сна у них отличаются. Плюс она зависит от усталости, образа жизни и питания.

Как рассказала «Секрету фирмы» врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Аносова, достаточная продолжительность сна выглядит так: