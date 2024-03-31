Создан нейродекодер, превращающий мысли в слова с точностью 94%

Американские ученые из Стэнфордского университета и Медицинского института Говарда Хьюза разработали первый в своем роде мозговой имплант, позволяющий полностью парализованным людям преобразовывать свои мысли в слова на дисплее. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Специалисты вживили пациенту с боковым амиотрофическим склерозом в датчики зоны коры головного мозга, связанные с речью. Устройства смогли с высокой точностью интерпретировать попытки человека произносить определенные слова, превращая их в текст на экране.

Исследование включало размещение массивов микроэлектродов в вентральной премоторной коре и зоне Брока. Эффективность распознавания мыслей нейронным декодером составила 94%. Человек смог общаться со скоростью 62 слова в минуту, что соответствует темпу обычного разговора.

По словам ученых, созданная ими система пока служит лишь доказательством концепции, а не реальным устройством, которым люди могли бы пользоваться в повседневной жизни. Однако технология представляет большой шаг в решении задачи по возвращению полностью парализованным людям способности общаться.