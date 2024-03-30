Исследование подтвердило связь между зависимостью от смартфонов и бессонницей

Научная статья, недавно опубликованная в журнале Frontiers Public Health, подтвердила связь между зависимостью от мобильных телефонов и бессонницей. Выводы также предполагают, что увеличение физической активности может смягчить это негативное воздействие, сообщает научное издательство AJMC.

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Исследование проводилось с помощью онлайн-анкеты, которую заполнил 301 студент колледжа из Китая. Степень зависимости от мобильного телефона измерялась с помощью специальной шкалы. Кроме того, участники проходили отдельные анкеты, определяющие уровень тревожности, физической активности и бессонницы.

Результаты показали, что зависимость от мобильного телефона положительно связана с социальной тревожностью, а тревога — с бессонницей. В целом корреляция между зависимостью от мобильных телефонов и бессонницей оказалась значимой.

Самоотчеты показали, что физическая активность может уменьшить как чувство социальной тревоги, так и чувство зависимости от мобильного телефона. Ранее уже было доказано, что физическая активность полезна для борьбы со стрессом и одиночеством, а также может улучшить психическое здоровье.

При этом авторы отмечают, что исследование показывает взаимосвязь, но не доказывает прямую причинно-следственную связь.