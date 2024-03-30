Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак, сообщает РИА Новости. По данным агентства, исследования проводились при поддержке местных чиновников в интересах фармкомпаний. Законно ли проведение подобных исследований, почему Украина согласилась на такие эксперименты и как это связано с военной помощью стране — в материале «Вечерней Москвы».

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В качестве доказательства проведения испытаний агентство приводит документ, найденный в подвале мариупольской больницы номер 7. В нем говорится, что препарат, который может вызвать разные формы онкологии, применяли на пациентах психиатрического отделения.

По мнению политолога Сергея Маркелова, фармакологические эксперименты, проводимые на территории Украины, никак не связаны с предоставлением вооружения и финансовой помощи западными странами. Политолог считает, что причиной появления подобных экспериментов является лояльное украинское законодательство:

— На Украине закон допускает проведение подобных процедур и испытаний над людьми. Более того, закон сделали еще более лояльным исключительно в коммерческих целях: многие чиновники и власть имущие на Украине зарабатывали на этом деньги. То есть говорить о том, что Киев так расплачивается за помощь Запада, нельзя. Здесь история исключительно взаимной выгоды. Из этого следует, что фактически на законодательном уровне Украина позволила западным компаниям проводить любые эксперименты над своими гражданами.

В то же время спикер подчеркнул, что подобная лояльность к испытаниям препаратов, в том числе из числа опасных, разрешена и на территории Китая.

— В Китае очень много американских лабораторий, которые проводят различные эксперименты для разработки препаратов. После испытания на гражданах Поднебесной эти лекарства пойдут в оборот в Европе и Соединенных Штатах, — отметил собеседник «ВМ».

В России же любые подобные действия строжайшим образом запрещены. Любые средства поступают на российский фармакологический рынок исключительно после того, как они пройдут все этапы сертификации, заключил эксперт.