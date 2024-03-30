Какие признаки указывают на нехватку витамина А

Витамин А является одним из самых полезных жирорастворимых витаминов для организма человека, однако многие его недооценивают. О пользе витамина и о признаках, которые указывают на его нехватку, рассказала врач-терапевт больницы имени Д. Д. Плетнева Татьяна Ким.

По словам медика, витамин А влияет на развитие и рост эмбриона. Кроме того, он участвует в синтезе лейкоцитов и оказывает положительное влияние на зрение и здоровье человека в целом.

Как пишет издание БРИФ со ссылкой на информацию врача, получить витамин можно двумя способами: через ретинол из продуктов животного происхождения, либо через каротиноиды из растительной пищи.

Витамин А содержится в моркови, облепихе, манго, хурме, абрикосах и брокколи. Первым признаком нехватки в организме витамина А является бледная, раздраженная кожа, которая сопровождается заметными морщинами. Также у человека снижается зрение и начинается «куриная слепота».

Еще один фактор, который может указывать на недостаток витамина А, — это частая диагностика респираторных инфекций.

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