В США появился ИИ-робот, делающий точечный массаж

Американская компания Aescape представила массажные роботизированные столы с двумя «руками» для проведения процедур без соприкосновения с оголённым телом, что не требует снятия одежды с клиента.

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Сеть массажных салонов Aescape разбросана по Нью-Йорку. Для выполнения массажа пользователь активирует приложение Aescape на своём смартфоне, и когда укладывается на массажный стол, оснащённый ИИ, робот уже имеет о «пациенте» первичную информацию. Манипуляторы предназначены не только для собственно массажа, но и для картографирования тела с помощью встроенных датчиков.

Робот создаёт более 1,1 млн анатомических 3D-точек, после чего определяет наиболее актуальные для проведения точечного массажа. Также «массажистом» можно управлять посредством сенсорного экрана, расположенного под подголовником.

При этом руки робота такие же тёплые, как у человека, повторяют их форму и силу. Манипуляторы двигаются одновременно и оказывают одинаковое давление, выполняя вдвое больше работы за вдвое меньшее время, чем человек.