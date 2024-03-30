Ученые создали прочные и гибкие электроды для мозга

Профессор Ким Сохи и ее исследовательская группа из отделения робототехники и мехатроники ДГИСТ разработали долговечные электроды мозга, использующие мягкие и гибкие материалы. Эта технология предназначена для использования в различных областях, где требуется соединение между мозгом и машинами, таких как электроды для лечения болезней мозга, связанных с длительной имплантацией.

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Существующие электроды мозга либо изготовлены из твердых материалов, которые необходимо имплантировать в мозг, таких как кремний, материал для полупроводниковых микросхем, либо из тонких пластиковых полимеров. Однако такие материалы либо имеют ограниченную гибкость, либо не могут использоваться в течение длительного времени из-за проблем безопасности, связанных с использованием тонких материалов для обеспечения гибкости.

Применяя резиновый, эластичный материал, который существенно мягче пластиковых полимеров, профессор Ким и ее команда разработали электроды мозга, которые прекрасно прилегают к изогнутой и извилистой поверхности мозга и имеют толщину десятков микрометров, что значительно облегчает операции.

Хотя эти электроды мозга состоят из мягких и эластичных материалов, которые имеют аналогичные механические и физические свойства, как ткани мозга, их стабильность в организме вызывала сомнения. Профессор Ким и ее команда подтвердили через восьмимесячный ускоренный эксперимент старения, что электроды могут сохранять свою производительность в измерении сигналов мозга даже после длительного использования в организме.