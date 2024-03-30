Фармакотерапия снизила частоту повторных госпитализаций алкоголиков на 42%

Американские ученые-медики из Питтсбургского университета выяснили, что назначения лекарств для борьбы с алкогольными расстройствами помогает людям с зависимостью от спиртного реже попадать в больницы по причинам, связанным с их диагнозом. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Open Network.

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Специалисты изучили 9834 случая госпитализации, связанных с алкоголем. Как показал анализ, люди, которым назначали препараты от алкогольных расстройств, на 42% реже вновь возвращались на больничную койку или уходили из жизни в течение 30 дней после первой выписки.