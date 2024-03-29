Ученые выяснили, что кожа женщин выделяет спирты при стрессе

Ученые из Бургундского университета во Франции обнаружили, что в условиях психологического стресса кожа женщин выделяет особые летучие органические соединения, в числе которых спирты, сложные эфиры, алканы, соединения азота и кетоны. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

© Shutterstock

В исследовании приняли участие 35 некурящих женщин в возрасте от 24 до 40 лет. Ученые использовали специальные датчики из кремнийорганических полимеров чтобы понять, какие ЛОС (летучие органические соединения) продуцируются кожей в области лба у женщин в спокойном и стрессовом состоянии. Отмечается, что ЛОС — это соединения, которые влияют на обонятельный профиль кожи. Их вырабатывают эккринновые, сальные и апокринные железы. Эккриновые потовые железы расположены по всему телу, а апокринные — на волосистых участках кожи.

Было обнаружено, что в состоянии стресса на поверхности женской кожи появляются около 198 ЛОС, в состав которых входят спирты, алканы (насыщенные углеводороды), сложные эфиры (класс кислот), соединения азота и кетоны. Также ученые выяснили, что психологический стресс увеличивает выработку кожного сала на 37%.

Ученые предположили, что в будущем их открытие может послужить базой для изучения влияния ЛОС на человеческое общение. Также эти соединения могут быть потенциальными биомаркерами различных заболеваний.