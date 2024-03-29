Институт рака Дана-Фарбер внедрил ИИ для медицинских центров

Институт рака Дана-Фарбер запустил приложение искусственного интеллекта под названием GPT4DFCI для использования в медицинских центрах и больницах. Приложение разрешено для операционных, административных и исследовательских целей, но запрещено для прямого клинического использования.

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Приложение было внедрено поэтапно в течение последнего года с подробным руководством для пользователей. Опрос начальных пользователей показал, что основные используемые функции включают извлечение или поиск информации в заметках, отчетах и других файлах, а также ответы на общие вопросы. Самые распространенные проблемы включают неточные или ложные выводы, а также этические и/или правовые вопросы.

Несмотря на риски, команда Дана-Фарбер решила, что широкий запрет на использование инструментов искусственного интеллекта препятствовал бы обучению и инновациям, что противоречило бы миссии института. Для управления рисками и продвижения открытий создано многостороннее представительное орган управления, который руководил техническими, этическими и политическими решениями данной реализации.