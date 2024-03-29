В России создали платформу для обнаружения опасных веществ

В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза в сотрудничестве с промышленными партнерами разработали новую платформу, которая позволяет дистанционно обнаруживать и нейтрализовать токсичные и взрывоопасные вещества. Проект, получивший государственную поддержку в размере 300 миллионов рублей от Министерства образования и науки Российской Федерации, нацелен на обеспечение безопасности граждан.

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Платформа объединяет различные методы исследования окружающей среды, такие как радиоволновые, оптические, инфракрасные и терагерцовые, с использованием искусственного интеллекта. Она предназначена для обнаружения следов опасных веществ на земле, в воздухе и на воде, что особенно актуально в условиях повышенной террористической угрозы.

Проект ориентирован на пятилетний период и предусматривает сотрудничество с промышленными партнерами, включая научно-исследовательские институты и компании, специализирующиеся на радиоэлектронике и точном приборостроении. Помимо обнаружения и нейтрализации опасных веществ, платформа будет использоваться для мониторинга загрязнения окружающей среды, поиска месторождений углеводородов и диагностики респираторных заболеваний по анализу выдоха человека.