Ученые нашли пользу от жирной пищи для женского организма

Группа ученых из исследовательского института Сидарс-Синай (США) пришла к выводу, что женский организм обладает более эффективной защитой от повреждения мозга и сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении жирной и сладкой пищи по сравнению с мужчинами. Эти результаты были опубликованы в журнале Cell Reports.

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У потребляющих высокожировую и высокоуглеводную диету, не наблюдается активации воспалительных процессов в мозгу. Также они обнаружили, что у женских грызунов высокое потребление жирной и сладкой пищи не оказывает разрушительного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

В отличие от этого, самцы, участвующие в эксперименте, на той же диете чаще страдали от повреждений миокарда и мозга. Ученые связали этот эффект с перееданием, увеличением уровня сахара в крови и изменениями в жировой ткани, что может привести к опасному набору веса.

Согласно ученым, подобные защитные механизмы вероятно существуют и в человеческом организме. Это может быть необходимо для безопасного набора веса женщинами в период беременности.

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