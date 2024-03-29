Бедность назвали весомой причиной ускоренного старения

Ученые обнаружили, что низкий доход связан с более быстрым старением белого вещества мозга.

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С возрастом уровень белого вещества снижается, но жизнь в бедности ускоряет этот процесс. Исследование проводилось с участием 751 человека в возрасте от 50 до 91 года.

Люди из бедных семей имели больше признаков старения белого вещества на МРТ-сканировании и набрали меньше баллов в когнитивных тестах.

При этом важно понимать, что белое вещество очень важно для передачи сигналов в мозге. Жизнь в бедности уже давно связана с плохим здоровьем и более быстрым снижением когнитивных функций.

Исследователи обнаружили, что количество волокон от каждого нейрона и степень защиты этих волокон влияют на разрушение белого вещества.

У людей с более высокими доходами эти маркеры старения не оказывали такого негативного влияния на когнитивные способности.

Сообщается, что финансовая стабильность служит своего рода буфером против снижения когнитивных способностей.