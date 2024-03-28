Ученые выявили генетические маркеры предрасположенности к сахарному диабету

Исследователи Тюменского медицинского университета определили связь определенных генетических маркеров с риском развития сахарного диабета второго типа. Установлено, что гены TCF7L2 и PPARG могут указывать на предрасположенность к данному заболеванию. Это открытие дает новые пути для предотвращения развития сахарного диабета у людей с подобными генетическими характеристиками.

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Ученые провели комплексное исследование, включающее клинические, лабораторные и генетические анализы, на 64 человека с предшествующими признаками нарушений обмена углеводов. Результаты показали, что обнаруженные генетические маркеры могут быть связаны с прогрессированием предиабета и развитием сахарного диабета второго типа.

Эти данные станут полезным инструментом для идентификации людей с повышенным риском сахарного диабета и помогут разработать более эффективные стратегии профилактики и лечения этого заболевания. Раннее выявление генетических предрасположенностей позволит принимать меры по предотвращению или замедлению прогрессирования диабета, что существенно снизит его осложнения и улучшит качество жизни пациентов.