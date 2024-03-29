Ученые изучили механизм формирования памяти в мозге во время сна

Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы NYU Grossman, предлагает механизм, определяющий, какие воспоминания считаются достаточно важными для закрепления в мозге во время сна.

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Исследование основано на работе нейронов, которые передают электрические сигналы, кодирующие память. Большие группы нейронов в области мозга, называемой гиппокампом, синхронно активизируются, создавая последовательности сигналов, которые могут закодировать сложную информацию.

Эти «острые волно-ритмы» представляют собой почти одновременное возбуждение 15% нейронов гиппокампа и играют ключевую роль в формировании памяти во время сна. Исследование показало, что события, сопровождаемые множеством острых волно-ритмов, лучше сохраняются в памяти, чем те, которые сопровождаются меньшим их количеством или отсутствием.

Острые волно-ритмы возникают в периоды пауз в активности мозга, которые происходят как после, так и перед восприятием мира. Исследование показало, что они являются естественным механизмом тегирования памяти, срабатывающим в периоды пауз после опыта.

Эксперименты на мышах, проведенные с использованием электродов, показали, что острые волно-ритмы активизируются, когда мышь останавливается, чтобы насладиться наградой после прохождения лабиринта. Это подготавливает мозг к переходу в режим оценки идентифицированных воспоминаний в памяти.

Исследователи обрабатывали сложные данные, записанные с помощью электродов, чтобы выявить закономерности в активности нейронов, что помогло понять, как мозг тегирует важные воспоминания для сохранения в памяти.