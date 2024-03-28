Ученые разрабатывают препарат от ПТСР и панических атак

Учёные Сеченовского университета разрабатывают препарат для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и панических атак, который не будет вызывать зависимости и привыкания. Об этом пишут «Известия» в четверг, 28 марта.

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Предполагается, что в состав будущего лекарства войдут соединения на основе веществ, полученных из произрастающих в Алтайском крае растений. На первом этапе учёные создадут аналог зарубежного препарата, показавшего эффективность в лечении посттравматического стрессового расстройства. Он сможет помочь людям, страдающим также от панических атак, эпилепсии и других заболеваний.

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