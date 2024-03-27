Доказано: у молодых людей с мигренью выше риск инсульта

Результаты исследования, опубликованного в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, показали, что у взрослых моложе 35−45 лет может быть повышенный риск возникновения инсульта больше из-за мигрени, чем из-за гипертонии. Хотя обычно этому состоянию способствуют традиционные факторы риска.

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Чаще всего инсульт возникает из-за традиционных факторов риска. В частности, из-за высокого кровяного давления, уровня холестерина, диабета 2 типа, курения, ожирения, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем или ишемической болезни сердца. Однако результаты недавнего исследования показали, что даже среди молодых людей без этих факторов риска инсульты стали встречаться чаще.

Учёные решили выяснить, какие факторы риска вносят наибольший вклад в вероятность возникновения инсульта у молодёжи. Для этого специалисты сравнили данные более чем 2600 человек, перенёсших инсульт, с более чем 7800 людьми, у которых этого состояния не было. Затем они определили факторы, которые чаще всего приводят к инсульту.

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Анализ показал, что нетрадиционные факторы риска инсульта (мигрень, нарушения свёртываемости крови, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания или злокачественные новообразования) были значимо связаны с развитием инсульта у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет. Связь между инсультом и нетрадиционными факторами риска инсульта была сильнее у людей моложе 35 лет.

В целом учёные обнаружили, что среди людей в возрасте от 18 до 34 лет больше инсультов было связано с нетрадиционными факторами риска (31% у мужчин и около 43% у женщин), чем с традиционными (около 25% у мужчин и более 33% у женщин).

Самым важным нетрадиционным фактором риска у людей 18−34 лет была мигрень. На неё приходилось 20% инсультов у мужчин и почти 35% у женщин.

Что касается традиционных факторов риска инсульта, то они играли главную роль среди людей 35−44 лет. Это было связано с 33% инсультов у мужчин и около 40% у женщин.

В возрастной группе 45−55 лет на нетрадиционные факторы риска приходилось более 19% инсультов у мужчин и почти 28% у женщин.

Высокое кровяное давление было наиболее важным традиционным фактором риска инсульта среди людей в возрасте от 45 до 55 лет. На долю этого фактора приходилось 28% инсультов у мужчин и около 27% у женщин.

Каждый дополнительный традиционный и нетрадиционный фактор риска был связан с повышенным риском инсульта во всех половых и возрастных группах.