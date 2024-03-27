Генетики выявили в ДНК Бетховена отсутствие таланта к музыке

Международная команда ученых из Швеции, Германии, Канады и Нидерландов проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена и обнаружила, что его гены не указывают на выдающиеся музыкальные способности. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Current Biology.

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Предыдущие исследования показывают, что общие музыкальные навыки наследуются в 42% случаев, но «музыкальность» также зависит от других факторов. Поэтому нельзя делать предположения о талантах, основываясь только на генетическом анализе, отметили авторы статьи.

Исследование было проведено на ДНК Людвига ван Бетховена для изучения его генетической предрасположенности к музыкальным способностям. Ученые использовали данные из более ранней научной работы, в которой генетический материал был извлечен из волос композитора. В результате «полигенный балл», связанный с музыкальностью, у Бетховена оказался ниже, чем у тысячи современных людей со способностями к музыке. Однако для исследователей это был ожидаемый результат, который не говорит о заурядности Бетховена.

Музыкальный дар композитора не обязательно связан с чувством ритма. Научная статья не направлена разоблачить Бетховена и не обесценивает его талант, а лишь подчеркивает проблемы составления генетических прогнозов для прошлых поколений.

«Следует отнестись скептически, если кто-то утверждает, что по генетическому тесту может достоверно определить, будет ли ваш ребенок музыкально одаренным или особенно талантливым в какой-либо другой сфере», — отметили ученые.

Сложные навыки формируются через взаимодействие различных факторов.