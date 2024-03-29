Ученые раскрыли факторы риска ускоренного старения мозга

Исследование Оксфордского университета проливает свет на факторы, ускоряющие старение мозга. Исследователи проанализировали снимки мозга более 40 000 участников Биобанка Великобритании и определили диабет, загрязнение воздуха, связанное с движением транспорта, и употребление алкоголя как наиболее пагубные модифицируемые факторы риска развития деменции.

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Команда под руководством профессора Гвенаэль Дуо (Gwenaëlle Douaud) ранее выявила уязвимую сеть областей мозга, которые с возрастом как позже развиваются, так и раньше разрушаются. Эта сеть также подвержена таким заболеваниям, как шизофрения и болезнь Альцгеймера.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было проведено более глубоко. Исследователи изучили 161 фактор риска деменции, сосредоточившись на модифицируемых факторах — аспектах образа жизни, которые можно изменить, чтобы потенциально снизить риск деменции. Эти факторы были разделены на 15 областей: кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессия, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.

«Мы уже знали, что определенные участки мозга быстрее разрушаются в процессе старения», — объясняет профессор Дуо. «Данное исследование показывает, что эти уязвимые области особенно подвержены воздействию диабета, загрязнения воздуха и употребления алкоголя — всех распространенных факторов риска деменции».

Интересно, что исследование также выявило генетическое влияние на уязвимую сеть мозга, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями, шизофренией, болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

«Главная сила этого исследования», — подчеркивает соавтор профессор Андерсон Винклер, — «в том, что мы рассмотрели все модифицируемые факторы риска вместе, чтобы оценить их влияние на эту специфическую уязвимость мозга. Применяя комплексный подход, мы обнаружили, что диабет, загрязнение воздуха и алкоголь являются наиболее пагубными».

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