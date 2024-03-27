Особые белки Turandot предотвращают аутоиммунные атаки у дрозофилов

Ученые из федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили, что особые белки Turandot могут минимизировать вред, причиняемый организму аутоиммунными реакциями у плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology (Cur Bio).

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В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении дрозофилов — плодовых мушек. Они обнаружили, что особые белки Turandot защищают этих насекомых от аутоиммунных заболеваний. Это группа патологий, при которых иммунная система атакует ткани и органы организма, вызывая хроническое воспаление и повреждения. Одними из самых распространенных аутоиммунных заболеваний у людей выступают артрит, волчанка, болезнь Крона.

Ученые объяснили, что в организме дрозофилов вырабатываются антимикробные пептиды (AMP), которые могут уничтожать патогены, разрушая их клеточные мембраны. Однако их работа может непреднамеренно повредить собственные клетки насекомого, особенно когда AMP вырабатываются в больших количествах.

Белки Turandot связываются с мембранами клеток-хозяев, особенно в респираторном эпителии (эпителии дыхательных путей) и изолируют фосфатидилсерины — соединения, которые становятся видимыми на поверхности клеток в условиях стресса. Таким образом здоровые клетки становятся нераспознаваемыми для антимикробных пептидов и остаются в целости в случае возникновения аутоиммунных реакций.

Исследователи предположили, что аналогичные защитные механизмы могут существовать и у людей. Они добавили, что их работа открывает новые потенциальные терапевтические возможности, особенно в условиях, когда гиперактивность иммунной системы может привести к повреждениям клеток при некоторых нейродегенеративных заболеваниях.