Российские ученые разработали стельку для отслеживания физического состояния спортсменов

Учёные кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета разработали «Цифровой паспорт спортсмена» в виде стельки, который благодаря специальным датчикам и технологиям искусственного интеллекта позволяет измерять и анализировать биомеханические параметры человека.

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По словам разработчиков, программа умеет определять влияние ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы, выстраивать полную картину локомоторных упражнений и отслеживать динамику состояния человека в режиме реального времени.

«Для начала нам нужно создать точку отсчета — нулевую точку здорового спортсмена, замерить его данные в исходном состоянии. В мире такого еще нет, мы будем первыми, кто создал подобный проект. И тогда, если спортсмен заболел или не дай бог травмировался, у нас будут его первоначальные данные, на которые мы сможем ориентироваться в процессе реабилитации, — рассказал руководитель рабочей группы, врач, к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ИКМ им. Н.В. Склифосовского Сеченовского Университета Николай Полукаров.

Пока с помощью технологии будут оценивать уровень подготовки спортсменов, а в будущем «Цифровой паспорт» поможет более качественно и оперативно оценивать состояние и реабилитацию пациентов из отделений неврологии, эндокринологии, травматологии, в том числе после эндопротезирования.

Это может глобально изменить российский спорт.