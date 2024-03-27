Вечерние привычки могут выдать низкий интеллект

Оказалось, что по способы проведения вечернего времени перед сном можно судить о том, насколько развиты ваши интеллектуальные способности.

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К примеру, специалисты утверждают, что просмотр телевизора перед сном, сопровождающийся поеданием вредных продуктов, таких как чипсы или другой еды, не требующей приготовления, свидетельствует о том, что человек пытается заполнить внутреннюю пустоту, не способен к самоанализу и ищет быстрые удовольствия во внешних источниках.

Интеллектуалы по вечерам, отмечают эксперты, проводят время с пользой. Они занимаются саморазвитием, просматривая документальные фильмы, читая, уделяя время хобби, связанному с творчеством, пишет «Наша газета».

Отмечается, что привычки можно изменить, и тогда, возможно, изменится и образ жизни, поскольку более интеллектуальные занятия приведут к пониманию, что внутреннее удовлетворения также важно.