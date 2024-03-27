Антиоксидантные свойства шпината замедляют старение организма

Ученые из университета штата Аризона подтвердили, что употребление шпината может снижать воспаление в организме и замедлять процесс старения на клеточном уровне. Также этот продукт богат лютеином и витаминами А, С и К, важными для сохранения зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

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Исследование ученых представляет собой научный обзор существующих работ на тему пользы и биохимического состава шпината. Он показал, что главным преимуществом употребления этого продукта выступает замедление старения и подавления воспаления в организме.

Ученые подчеркнули, что шпинат обладает природными антиоксидантными свойствами. Они заключаются в способности защищать клетки от повреждений свободными радикалами — неустойчивыми молекулами, которые образуются в организме из-за негативного действия внешних факторов и в ходе естественных обменных процессов.

Также шпинат содержит большое количество витаминов А, С, К, В9 (фолиевой кислоты) и лютеина. Эти пищевые комптоненты необходимы для обеспечения нормальной работы глаз, цветовосприятия и остроты зрения. Также они регулируют процесс свертываемости крови, поддерживают здоровье кожи, костей и сердца.

Ученые отметили, что способ приготовления шпината может влиять на его питательную ценность. По этой причине листья растения лучше обжаривать в небольшом количестве масла, есть сырыми или добавлять в смузи.