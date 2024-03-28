Эффект «ноцебо»: как страх перед людьми в белых халатах влияет на здоровье?

Две трети осложнений после вакцинации от коронавируса во время пандемии оказались вымышленными. Исследователи из Университета Уппсала (Швеция) доказали, что страх перед людьми в белых халатах («ноцебо-эффект») наносит большой вред здоровью, информирует РИА «Новости».

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Если пациента заранее предупредили о возможных побочных эффектах от приема лекарств, или он сам узнал о них, то эффект «ноцебо» усиливается.

«Это и есть ноцебо: возникновение нежелательных реакций у пациента из-за его негативных ожиданий от лечения, не связанных с фармакологическим действием препарата», – заявила невролог Екатерина Демьяновская.

Тревожность и недоверие к работе медиков может негативно сказаться на организме человека. Врачи в последнее время пытаются снизить данный эффект, подробно объясняя пациенту процесс его лечения.

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19». В пресс-службе ведомства подтвердили окончание третьей фазы клинических исследований, итогом которых стала регистрация лекарственного препарата.