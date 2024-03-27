Ученые обнаружили связь между количеством секса и прической

Исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что женщины с более длинными и ухоженными волосами чаще занимаются сексом с мужьями, чем женщины с более короткими волосами в плохом состоянии. Ученые уверены, что длинные здоровые волосы усиливают привлекательность женщин в глазах партнера, что прямо влияет на сексуальную активность. Результаты опубликованы в Frontiers in Psychology.

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Справедливости ради заметим — прическа мужчины на их интимную жизнь никак не влияла. Команда ученых пришла к выводу, что идеальные локоны ассоциируются с молодостью, здоровьем и жизненной силой, косвенно указывают на хорошее питание. В исследовании приняли участие 204 супружеские пары из Южной Кореи. Средний возраст девушек составлял 33 года, а мужчин — 36 лет. Интересно, что разницы в оценках привлекательности жен мужчинами не было, независимо от того, предпочитала избранница длинную или короткую стрижку.