Обнаружены гены, которые приводят к аллергии на воду у человека

Аллергия на воду встречается редко. Считается, что она возникает из-за аномального иммунного ответа, вызванного взаимодействием воды с кожей. Это приводит к выделению гистамина, который вызывает крапивницу, рубцы и зуд.

© Ferra.ru

Учёным удалось выявить мутации в определённых генах, связанных с аллергией на воду. В частности, в этом играет роль ген FABP5. Он имеет решающее значение для барьерной функции кожи. Мутации в этом гене нарушают способность кожи отталкивать воду, активируя воспалительную реакцию.

Вариации генов, участвующих в иммунной регуляции и целостности кожи, также способствуют повышенной восприимчивости к воде. При этом на тяжесть заболевания могут влиять факторы окружающей среды: химическое воздействие, гормональные изменения.

© Weald

Сейчас всё ещё многое об аллергии на воду остаётся неизвестным. Однако, объединив данные генетики, иммунологии и дерматологии, учёные стараются разгадать загадки этого состояния. Также во всём мире сейчас зарегистрировано менее 100 случаев этой болезни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.