В России предложили использовать белки в лечении нейродегенеративных болезней

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России сообщили, что ученые вуза нашли новый подход к борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Они предложили использовать белки теплового шока для этой цели.

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Болезни, такие как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз, становятся все более распространенными и сегодня неизлечимы. Они серьезно снижают качество жизни пациентов, вызывая проблемы с памятью, координацией и двигательной активностью.

Ученые разработали метод, основанный на применении белков теплового шока массой 70 килодальтон. Эти белки способны замедлить развитие нейродегенерации или даже предотвратить ее, отметили в вузе. Используя трансгенных мышей, которые производят белки теплового шока, и моделируя развитие болезней, ученые проводят исследования, чтобы выяснить эффективность нового метода.

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