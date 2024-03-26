Продукты, которые провоцируют болезни Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из центрального университета Тамилнада в Индии в составе научного коллектива обнаружили, что жареная во фритюре пища (такая как картофель фри, чебуреки) может запускать процесс дегенерации нейронов, тем самым повышая риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Результаты представлены на Discover BMB.

Исследователи подчеркнули, что обжарка продуктов во фритюре не только увеличивает количество калорий в пище, но и лишает масло многих природных антиоксидантов и полезных свойств для здоровья. Масло, которое используется повторно, также может содержать вредные компоненты, такие как акриламид и трансжиры.

Чтобы выявить потенциальный вред многократно использованного масла для жарки во фритюре для здоровья, исследователи провели эксперимент с участием нескольких групп крыс. Первая группа грызунов получала обычную пищу, вторая (в дополнение к привычному ежедневному рациону) — 0,1 мл кунжутного масла, третья — такое же количество подсолнечного масла. Четвертой и пятой группе крыс давали предварительно разогретое кунжутное и подсолнечное масла. Чтобы имитировать многократно использованное масло для фритюра, его подогревали несколько раз.

По истечении 30-дневного диетического вмешательства ученые обнаружили, что у крыс из четвертой и пятой групп наблюдался повышенный уровень окислительного стресса в организме и воспаление в печени. У этих грызунов также были обнаружены значительные повреждения толстой кишки.

Исследователи отметили, что потребление многократно разогретого масла изменило липидный обмен в печени и снизило транспорт важной для мозга омега-3 жирной кислоты DHA. Такие трансформации привели к нейродегенерации — прогрессирующей потере функции нейронов. Нейродегенерация характерна для болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые предположили, что дисфункция нейронов была связана с нарушениями в работе оси кишечник-печень-мозг. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая играет решающую роль в регуляции различных физиологических функций. Сбои в работе этой оси коррелируют с развитием различных неврологических расстройств.