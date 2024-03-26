Российские ученые создали лазерный способ диагностики пародонтита

В пресс-службе Самарского университета сообщили, что ученые вуза вместе с коллегами из медицинского университета запатентовали новый метод диагностики пародонтита с использованием лазера. Этот метод позволяет выявить заболевание всего за несколько секунд без проведения рентгеновских исследований или анализов.

© Ferra.ru

Ученые разработали специальный спектрограф, который связан с лазером. Врач просто направляет лазерный луч на зуб пациента, затем собираются данные, которые анализируются с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Этот метод обеспечивает высокую точность диагностики и позволяет определить наличие или отсутствие пародонтита, добавили в пресс-службе.

Исследования показали, что при пародонтите содержание определенных веществ в эмали зубов меняется. Новая методика позволяет быстро определить эти изменения и автоматически поставить диагноз. Новый метод также может предсказать вероятность возникновения пародонтита по спектральным изменениям в составе эмали зуба.

В пресс-службе отметили, что этот новый метод диагностики уже прошел успешные экспериментальные испытания на пациентах стоматологических клиник в Самаре и скоро будет доступен для использования в медицинской практике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.