Зеленые улицы помогают лучше спать

Новое исследование, затрагивающее 18 стран, показало, что люди, которые живут на более зелёных улицах, лучше спят. Подробнее об этом говорится в журнале Environmental Research.

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Недосып — это когда человек в сутки спит менее 6 часов. Это состояние является серьёзной проблемой общественного здравоохранения в промышленно развитых странах. В Великобритании от неё страдают около 16% взрослого населения.

Плохой сон связан с рядом неблагоприятных последствий для здоровья и благополучия, в том числе с ожирением, диабетом и болезнями сердца, а также повышенным риском смертности.

При этом люди, которые жили на более зелёных улицах, в ходе нового исследования сообщали об улучшении своего психического здоровья. Это было движущим фактором лучшего ночного сна.

© Environmental Research (2024). DOI: 10.1016/j.envres.2024.118522

Учёные проанализировали данные более чем 16 000 человек из 14 европейских стран, а также Австралии, Канады, США и Гонконга в рамках Международного опроса BlueHealth (BIS). Людей спрашивали о количестве зелени на их улице, о том, есть ли у них из дома вид на реки, озёра и побережья, сколько свободного времени они проводят на природе, об их психическом здоровье и количестве часов сна за ночь.

Те, кто жил на более зелёных улицах или имели вид из дома на озёра, реки, побережья, как правило, сообщали о лучшем психическом здоровье. Это было связано с более здоровым количеством сна. При этом люди, которые проводили больше времени на отдыхе в зеленых и синих пространствах, сообщили то же самое.

В целом результаты проведённого исследования показали, что 17% людей, которые живут на зелёных улицах, спят менее 6 часов в сутки. А вот среди тех, кто не жил на таких улицах, их было 22%.

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