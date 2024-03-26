Как бездействие организма влияет на уровень холестерина

Ученые из Медицинского факультета Техасского университета провели исследование, изучая различия в эфирах холестерина у людей среднего и старшего возраста во время и после длительных периодов бездействия. Результаты этого исследования были представлены на собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии Discover BMB.

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Исследование указывает на то, что периоды продолжительного бездействия могут оказывать различное воздействие на людей в зависимости от их возраста. Эфиры холестерина, которые играют важную роль в транспортировке этого вещества по организму, могут быть связаны с риском госпитализации или ограничения двигательной активности у старших людей.

Исследование также показало, что содержание определенных эфиров холестерина имеет тенденцию к увеличению во время бездействия у людей среднего возраста, но к снижению у пожилых. Это подчеркивает важность поддержания нормального уровня холестерина в организме, что можно контролировать путем регулярного медицинского обследования.

Специалисты из Роспотребнадзора рекомендуют избегать пищи, богатой насыщенными трансжирами, а также высокоуглеводной пищи. Лучше отдать предпочтение вареному, приготовленному на пару или в духовке, вместо жареной пищи. Отказ от потребления кофе также может способствовать снижению уровня общего холестерина.

Кроме того, здоровый и активный образ жизни играет ключевую роль в поддержании нормального уровня холестерина. Регулярные прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и занятия спортом, требующие физической активности, помогут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и общее благополучие.