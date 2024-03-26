Мутация в гене IKBKB приводит к развитию псориаза

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили мутацию в гене IKBKB, ответственную за возникновение псориаза — хронического воспалительного заболевания кожи, которое характеризуется появлением зуда и шелушений по всему телу. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

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Исследователи отметили, что при наличии двух копий мутировавшего гена, известного как IKBKB, у пациентов с псориазом может развиться псориатический артрит. Это хроническое прогрессирующее заболевание суставов, сопровождающееся сыпью.

По словам ученых, мутация в IKBKB приводит к нарушению функции иммунного компонента, известного как регуляторные Т-клетки. Они подавляют иммунные реакции других клеток. Эта важная «система самоконтроля» необходима предотвращения чрезмерных реакций, в числе которых аутоиммунные.

Изменение нормальной функции IKBKB запускает в организме воспаление и побуждает иммунную систему атаковать здоровые клетки, ошибочно воспринимая их как угрозу. Это является причиной многих аутоиммунных заболеваний, в числе которых псориаз.

Авторы исследования отметили, что их работа может в будущем поспособствовать разработке новых, более эффективных методов терапии псориаза.