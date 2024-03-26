Это хобби приводит к проблемам с эрекцией у мужчин

Исследователи из Китая выяснили, что каждый дополнительный час времени, проведенный мужчиной за компьютером в свободное время, увеличивает вероятность возникновения эректильной дисфункции примерно в три раза. В исследовании приняли участие более 200 тысяч мужчин от 40 до 60 лет — авторы научной работы пользовались британской базой данных.

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Группа ученых обнаружила, что продолжительное использование компьютера в свободное время связано с более низким уровнем фолликулостимулирующего гормона у мужчин — он стимулирует выработку сперматозоидов. Удивительно, но другие сидячие занятия, например, просмотр телевизора или вождение автомобиля, согласно выводам научной работы, риск развития эректильной дисфункции не увеличивают. Как именно слабая эрекция (или ее отсутствие) связаны с использованием ПК, эксперты надеются выяснить в дальнейших исследованиях и экспериментах.

«Хотя это исследование не совсем про причину и следствие, оно определенно дает понять, что мужчины, которые беспокоятся о своей эректильной функции, должны оторваться от компьютера и стать более активными», — объяснил Аллан Пейси, профессор андрологии Манчестерского университета в беседе с The Independent.

Возможно, все дело в том, что телевизор никто не держит на коленях, а условно вредным подогревом сидений в авто пользуются далеко не все.