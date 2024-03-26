Ученые обнаружили в Сибири новый вид уникальных сусликов

Коллектив российских ученых восстановил историю эволюции арктических сусликов и не только пришел к любопытным выводам о времени их происхождения, но и открыл новый вид этих животных, причем обитающий исключительно на небольшой территории в Западной Сибири.

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Ученые выяснили, что некогда суслики разделились на четыре главных вида. Это произошло свыше шести миллионов лет назад. Согласно результатам нынешних изысканий, маленькие грызуны Евразии появились раньше, чем предполагалось, рассказали в Красноярском научном центре СО РАН, специалисты которого участвовали в исследовании.

Кроме того, ученые открыли новый вид сусликов. Это эндемики, то есть уникальные животные, обитающие только в определенной местности. Речь идет о грызунах, населяющих относительно небольшую территорию между берегом Оби и западными склонами Кузнецкого Алатау. Для этих грызунов характерна более темная, нежели у сородичей, окраска, они крупнее своих собратьев и обладают еще рядом особенностей.

Исследователи отметили, что численность представителей этого вида очень невелика. И вообще, по словам ученых, с конца прошлого века в Сибири фиксируется резкое сокращение численности всех популяций этих грызунов. Некоторым видам сусликов грозит исчезновение.

Результаты коллективной работы опубликованы в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

Справка

В исследовании, проведенном при поддержке Российского научного фонда, кроме сотрудников Красноярского научного центра принимали участие специалисты Института систематики и экологии животных, Пензенского госуниверситета, Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова; Зоологического института, Национального медицинского исследовательского центра гематологии.