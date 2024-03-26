В России зарегистрирован препарат в виде пластыря для лечения деменции

Основное звено в механизме развития болезни Альцгеймера – повреждение и гибель нейронов, а также нарушение холинергической нейротрансмиттерной системы. В результате снижается память и другие когнитивные функции, что приводит к сложностям в бытовой, социальной, профессиональной жизни. Это заболевание считается медико-социальной проблемой, в связи с общей тенденцией к увеличению продолжительности жизни и доли пожилых людей в обществе.

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На сайте ФГУП «Эндофарм» размещено сообщение о получении регистрационного удостоверения на препарат «Ривастигмин-ЭТ» (ривастигмин) в форме трансдермального пластыря со скоростью высвобождения 4,6 мг/24 ч, 9,5 мг/24 ч, 13,3 мг/24 ч, для применения взрослыми старше 18 лет при слабо или умеренно выраженной, а также тяжелой деменции альцгеймеровского типа.

Трансдермальная лекарственная форма имеет преимущества перед пероральным и парентеральным способами введения. Такой способ применения позволяет снизить кратность применения препарата, риск нежелательных реакций и неправильного применения.

Ривастигмин блокирует ферменты, расщепляющие ацетилхолин - ацетилхолинэстеразу и бутирилхолинэстеразу. Это замедляет разрушение ацетилхолина в головном мозге и оказывает положительное действие при снижении когнитивных функций, связанных с дефицитом ацетилхолина при деменции, ассоциированной с болезнью Альцгеймера.