В России зарегистрирован препарат в виде пластыря для лечения деменции
Основное звено в механизме развития болезни Альцгеймера – повреждение и гибель нейронов, а также нарушение холинергической нейротрансмиттерной системы. В результате снижается память и другие когнитивные функции, что приводит к сложностям в бытовой, социальной, профессиональной жизни. Это заболевание считается медико-социальной проблемой, в связи с общей тенденцией к увеличению продолжительности жизни и доли пожилых людей в обществе.
На сайте ФГУП «Эндофарм» размещено сообщение о получении регистрационного удостоверения на препарат «Ривастигмин-ЭТ» (ривастигмин) в форме трансдермального пластыря со скоростью высвобождения 4,6 мг/24 ч, 9,5 мг/24 ч, 13,3 мг/24 ч, для применения взрослыми старше 18 лет при слабо или умеренно выраженной, а также тяжелой деменции альцгеймеровского типа.
Трансдермальная лекарственная форма имеет преимущества перед пероральным и парентеральным способами введения. Такой способ применения позволяет снизить кратность применения препарата, риск нежелательных реакций и неправильного применения.
Ривастигмин блокирует ферменты, расщепляющие ацетилхолин - ацетилхолинэстеразу и бутирилхолинэстеразу. Это замедляет разрушение ацетилхолина в головном мозге и оказывает положительное действие при снижении когнитивных функций, связанных с дефицитом ацетилхолина при деменции, ассоциированной с болезнью Альцгеймера.
«В основе создания трансдермальной терапевтической системы так называемая матриксная система (matrix systems) и клей, который склеивает при надавливании и выполняет различные функции: прилипание, хранение, высвобождение лекарства и контроль за уровнем высвобождения препарата. Трансдермальная форма обеспечивает постоянную концентрацию препарата в крови, что сводит к минимуму связанные с этим неблагоприятные реакции. Снижаются потери препарата, связанные с метаболизмом, инактивацией и снижением активности лекарства в результате первого прохождения через печень, а также связанные с этим неблагоприятные реакции, благодаря чему улучшается переносимость лекарственного препарата и сохраняется приверженность лечению», – говорится в сообщении.