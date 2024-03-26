Ученые: популярные таблетки для желудка ведут к деменции

Деменция — серьёзное заболевание, причины развития которого до сих пор полностью не изучены. Проблема ещё и в том, что вылечить это расстройство полностью невозможно. Поэтому врачи настаивают на профилактике. Теперь учёные пришли к выводу, что вероятность деменции растёт из-за приёма некоторых препаратов для лечения желудка.

Что за исследование

Специалисты из университетской больницы Копенгагена в Дании провели эксперимент с участием более 980 000 человек в возрасте от 60 до 75 лет. До начала исследования у них не было когнитивных нарушений, включая деменцию. Учёные собрали информацию о здоровье добровольцев и стали вести наблюдение за ними в течение 18 лет.

Результаты

В итоге у более чем 99 000 участников развилась деменция. Из них 21,2% принимали как минимум два препарата класса ингибиторов протонной помпы. Учёные заключили, что риски развития слабоумия особенно росли у тех добровольцев, кто принимал эти препараты более 16 лет. Плюс деменция проявлялась чаще у тех, кто принимал таблетки для желудка и находился в возрасте 60−69 лет. Результаты исследования опубликованы в Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Уточним, что ингибиторы протонной помпы — это класс препаратов, которые вызывают глубокое и длительное снижение выработки кислоты в желудке (омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол и другие).