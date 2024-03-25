Открыта еще одна причина старения

Ядрышко – компонент клетки, оно находится в ядре и в нем рождаются рибосомы. Рибосомы — это части клетки, которые «печатают» белки по «инструкциям» с ДНК. Белки же выполняют множество функций, почти полностью отвечая за функционирование клеток организма. Однако было замечено, что одной из функций ядрышка является также обнаружение различных проблем и «нештатных» ситуаций в клетке, таких как повреждение ДНК или недостаток питательных веществ. Ядрышко может после этого изменить выработку белков.

© Unsplash

Авторы исследования обнаружили новый вероятный механизм, отвечающий за старение, в процессе изучения страшного заболевания — бокового амиотрофического склероза. Нейроны, отвечающие за движение, начинают умирать, и мышечный контроль постепенно теряется, что приводит к летальному исходу. Причины БАС неизвестны, и эффективного лечения не существует.

Ученые из Национального центра исследований рака Испании показали, что БАС может вызывать накопление в двигательных нейронах «мусорных белков», которые мешают клетке нормально функционировать. Научная статья вышла в Molecular Cell.

У большинства пациентов с наследственным БАС имеются мутации в гене C9ORF72. Эта мутация приводит к выработке токсичных белков, богатых аминокислотой аргинин. Эти токсины прилипают к ДНК и РНК, «как смола», влияя практически на все реакции в клетке. Это мешает ядрышкам создавать рибосомы. Белки, из которых должны были образоваться рибосомы, скапливаются в клетке, в конечном итоге, разрушая ее. Если это затрагивает двигательные нейроны, развивается БАС; если все клетки тела, еще более редкое заболевание — рибосомопатия.

Исследователи создали ГМ-животных, экспрессирующих по всему телу токсин, обнаруженный у пациентов с БАС. Это также вызвало тяжелый ядрышковый стресс. Но ученые также неожиданно заметили, что такие животные стареют очень быстро. Получилось, что старение происходит из-за накопления нефункциональных рибосомальных белков: когда животным давали препарат, снижающий скорость производства рибосом, продолжительность их жизни увеличивалась вдвое.

В том, что мы стареем и мало живем, виноваты динозавры — гипотеза

Кофе содержит вещество, замедляющее старение. Но просто пить больше кофе — не поможет

Новая таблетка против старения для пожилых собак проходит клинические испытания в США

Ученым удалось замедлить старение, стимулируя особые нейроны в мозге

Как количество детей связано с продолжительностью жизни — исследование