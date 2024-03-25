Обнаружен новый механизм контроля аппетита и сдерживания чувства голода

Ученые из Абердинского университета в Великобритании обнаружили новый способ, которым мозг регулирует аппетит и сдерживает ощущение голода. Этот открытый механизм был описан в их работе, опубликованной в журнале Current Biology.

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Исследователи выявили определенную группу клеток, которые производят вещество под названием гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), которое является ингибитором нейромедиаторов в центральной нервной системе, тем самым уменьшая определенные нейронные сигналы.

Эти клетки становятся активными под воздействием лираглутида, препарата, широко используемого для лечения ожирения. Однако стимуляция этих клеток напрямую уменьшает аппетит, не вызывая при этом тошноты, что часто является побочным эффектом при применении лираглутида.

Исследователи отмечают, что их результаты могут послужить основой для разработки новых лекарств, более точно направленных на уменьшение потребления пищи и снижение массы тела, при этом смягчая ощущение голода и избегая возникновения тошноты.

Ожирение представляет серьезную угрозу для здоровья, и эта новая находка раскрывает механизмы, через которые мозг контролирует потребление пищи.

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