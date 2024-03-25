Xiaomi огласил прайс на свой первый электрокар SU7

<p><strong>Xiaomi</strong> объявляет о своем дебюте на рынке электромобилей с новой моделью <strong>SU7,</strong> которую Лэй Цзюнь, генеральный директор компании, характеризует как «наиболее привлекательный, удобный в управлении и интеллектуальный автомобиль» по цене до 500 000 юаней (примерно 6,4 млн рублей по современному курсу обмена).</p> <p>Заказы на автомобиль стартуют уже на этой неделе, с ожидаемым объявлением цены в четверг. С момента первого анонса в декабре прошлого года, <strong>SU7</strong> вызвал значительный интерес. С амбициозными целями войти в первую пятерку лидеров глобального автопроизводства, <strong>Xiaomi</strong> ставит задачу превзойти по характеристикам ускорения автомобили <strong>Tesla</strong> и <strong>Porsche.</strong> Автомобиль уже представлен в фирменных магазинах <strong>Xiaomi</strong> по всей Китае, привлекая внимание как потенциальных клиентов, так и автомобильных блогеров, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-2337-xiaomi-gotovit-k-zapusku-pervyj-elektromobil-stoimost-udivit-mnogih" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU</a>.</p> <p><strong>SU7</strong> предлагается в цвете «океанского синего» и будет выпущен в двух исполнениях: одно с пробегом до 668 км на одном заряде и другое — до 800 км, что ставит его на один уровень с <strong>Tesla Model S</strong> по максимальному запасу хода. Находясь среди пяти крупнейших производителей смартфонов в Китае, <strong>Xiaomi</strong> ищет пути расширения своего бизнеса, инвестируя в автомобильную сферу 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.</p> <p>Производственные мощности для создания автомобилей обеспечивает подразделение государственной автомобильной группы <strong>BAIC,</strong> расположенное в Пекине и способное выпускать до 200 000 авто в год. Вход <strong>Xiaomi</strong> на рынок электромобилей при замедлении спроса на смартфоны открывает новый этап в развитии компании. <strong>SU7</strong> предвещает не только укрепление позиций <strong>Xiaomi</strong> в направлении экологичного транспорта, но и предрекает начало новой эры конкуренции на рынке электромобилей.</p>