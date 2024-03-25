Овощи и бобовые спасут от синдрома раздраженного кишечника

Овощи и бобовые спасут от синдрома раздражённого кишечника. Исследование
О пользе этой диеты сказано уже много: в ней много полезных жиров и овощей, полно необходимой клетчатки и всевозможных витаминов. Но теперь оказалось, что этим лечебный эффект такого питания не ограничивается. Учёные доказали, что средиземноморская диета облегчит жизнь людям, страдающим от синдрома раздражённого кишечника (СРК).
Что за исследование
Специалисты из австралийского университета Дикина в течение 1,5 месяца наблюдали за двумя группами людей с СКР. Всего участников было 59 — их поделили на две группы. Первая питалась по средиземноморской диете: ела побольше овощей, фруктов, бобовых, жирной рыбы и кисломолочки. Вторая группа питалась привычным для себя образом.
Результаты
В результате 83% участников из первой группы заметили серьёзное снижение болей в животе и вздутия. Ещё у этих пациентов симптомы депрессии оказались менее выраженными. Результаты опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.
Исследование подтверждает, что овощи при СРК никак не навредят. Хотя многие люди опасаются как раз обострения заболевания на фоне увеличения клетчатки в рационе. Результаты работы ставят под вопрос общепринятые рекомендации для людей с таким диагнозом, заметили учёные.
О том, можно ли полностью вылечить синдром раздражённого кишечника, рассказали в этом материале.