Овощи и бобовые спасут от синдрома раздраженного кишечника

О пользе этой диеты сказано уже много: в ней много полезных жиров и овощей, полно необходимой клетчатки и всевозможных витаминов. Но теперь оказалось, что этим лечебный эффект такого питания не ограничивается. Учёные доказали, что средиземноморская диета облегчит жизнь людям, страдающим от синдрома раздражённого кишечника (СРК).

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Что за исследование

Специалисты из австралийского университета Дикина в течение 1,5 месяца наблюдали за двумя группами людей с СКР. Всего участников было 59 — их поделили на две группы. Первая питалась по средиземноморской диете: ела побольше овощей, фруктов, бобовых, жирной рыбы и кисломолочки. Вторая группа питалась привычным для себя образом.

Результаты

В результате 83% участников из первой группы заметили серьёзное снижение болей в животе и вздутия. Ещё у этих пациентов симптомы депрессии оказались менее выраженными. Результаты опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Исследование подтверждает, что овощи при СРК никак не навредят. Хотя многие люди опасаются как раз обострения заболевания на фоне увеличения клетчатки в рационе. Результаты работы ставят под вопрос общепринятые рекомендации для людей с таким диагнозом, заметили учёные.

О том, можно ли полностью вылечить синдром раздражённого кишечника, рассказали в этом материале.