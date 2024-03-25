Искусственный интеллект Google сможет определять заболевания человека по кашлю

Команда Google разработала инструмент искусственного интеллекта (ИИ), который сможет определять заболевание у человека по звуку кашля. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

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Система Health Acoustic Representations (HeAR) проанализировала данные миллионов аудиозаписей с шумами кашля и дыхания. Авторы уверяют, что с их помощью ИИ сможет выявлять самые разные заболевания дыхательных путей, в том числе COVID-19 и туберкулез, а также оценивать состояние легких.

В статье указывается, что это не первый случай, когда ученые изучают звук как биомаркер заболевания. Методика получила популярность еще во время пандемии коронавируса. Тогда исследователи установили, что респираторное заболевание можно выявить по характеру кашля.

Авторы исследования отметили, что система HeAR уникальна тем, что в ее базе находится колоссальный набор данных, ее можно настроить на выполнение задач разного рода. При этом эксперты в статье подчеркнули, что пока рано говорить о выходе продукта на коммерческий рынок.

Недавно британские ученые разработали тестовую систему искусственного интеллекта «Mia», которая смогла выявить онкологические проблемы у 11 женщин, пропущенные ранее врачами.