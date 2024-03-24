Найден способ диагностировать рак по выдыхаемому воздуху

Специалисты из лаборатории сорбционных процессов Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН обнаружили, что качество выдыхаемого человеком воздуха может свидетельствовать о состоянии его здоровья. Результаты исследования были представлены в журнале Materials Today Communications.

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Как известно, выдыхаемый человеком воздух представляет собой сложную газовую смесь, которая включает насыщенные и ненасыщенные углеводороды, спирты, альдегиды, сложные эфиры, а также неорганические газы. Состав воздуха зависит от множества причин, в том числе он зависит от состояния организма человека и его привычек. Поскольку различные заболевания изменяют метаболические процессы, изменения концентраций некоторых выдыхаемых веществ могут указывать на ненормальное состояние организма, такие как диабет, рак, панкреатит, язва желудка, астма и болезни сердца, подчеркивают специалисты.

Для проведения такой диагностики ученые создали «электронный нос». Работает метод так: воздух пропускается через материал, способный при взаимодействии с целевым соединением так или иначе изменяться. По словам исследователей, первые эксперименты показали эффективность разработки, однако исследования будут продолжаться.

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