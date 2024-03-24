Как кишечник определяет либидо

Микроорганизмы, населяющие наш ЖКТ, могут напрямую влиять на наши желания: что поесть, чем заняться. Учитывая это, учёные предположили и влияние микробиоты на такую интимную вещь, как сексуальное влечение и либидо. И некоторые данные показывают, что это так, рассказал Хамид Занд, биохимик и исследователь рака, ожирения, старения и питания.

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Низкая самооценка и неуверенность в себе могут быть связаны с потерей либидо, что довольно распространённая проблема у женщин и мужчин во всем мире. Исследования показали, что у женщин с низким сексуальным влечением наблюдается пониженное количество руминококков и повышенное количество бифидобактерий и лактобактерий в составе микрофлоры кишечника, отметил Занд. А вот при повышенном количестве руминококков влечение, напротив, было выше.

Удалось выявить и связь между разнообразием кишечной микробиоты и эректильной дисфункцией, которая связана с психологическими факторами. У таких людей в составе микробиоты много стрептококков.

В целом, эти результаты указывают на то, что микробиота кишечника играет важную роль в репродуктивной функции, либидо и проблемах с эрекцией, отметил Занд.

Ранее российские учёные доказали, что микробиота кишечника может влиять на настроение человека как в лучшую сторону, так и в худшую. Не так давно была открыта «бактерия радости» Faecalibacterium prausnitzii, которая содержится в больших количествах у пациентов довольных жизнью. Эта бактерия есть только у человека. В данный момент учёные определяют механизмы её влияния на организм, чтобы создать на её основе лекарство, способное регулировать тревожные состояния, депрессию, психические расстройства и т. д