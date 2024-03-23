Ученые выяснили, как улучшить очистку мозга

Иммунные клетки макрофаги можно генетически модифицировать для удаления токсичных белков из мозга при болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

На первом этапе работы биологи изучили гены, управляющие работой иммунных клеток макрофагов — микроглии. Они участвуют в удалении богатых жирами отходов, образующихся при повреждении тканей. Ученые выяснили, что сниженная активность генов BHLHE40 и BHLHE41 позволяет макрофагам мозга лучше выводить отходы, богатые жиром. Это показал эксперимент на генномодифицированных мышах.

Ученые предполагают, что макрофаги без генов BHLHE40 и BHLHE41 могут удалять и амилоидные белки, которые накапливаются в мозге при болезни Альцгеймера. Они проверят это в новых экспериментах, а также выяснят, смягчается ли при этом воспаление — важный фактор развития деменции.

«Кроме того, мы изучим, как отсутствие этих генов в иммунных клетках головного мозга влияет на сами нервные клетки», — рассказали ученые о втором этапе исследования.