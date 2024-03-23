Ученые нашли способ повысить содержание полезных кислот в куриных яйцах

Исследователи из Национального университета Колумбии (UNAL) выяснили, что повысить содержание в куриных яйцах полезных веществ может пчелиная пыльца. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано на национальном аграрном портале agronet.gov.co.

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Этот продукт также известен под названием «пчелиная обножка». Это субстанция, которую пчёлы собирают с цветков и переносят на лапках, чтобы в дальнейшем использовать её для обеззараживания улья и кормления потомства. Авторы исследования предположили, что она может оказать положительное воздействие на качество яиц при её добавлении в рацион кур-несушек.

Для проверки своей теории они собрали по пять килограммов пыльцы из пяти различных регионов страны (оптимальные объёмы и количество территорий), а затем отправили её в лабораторию для сушки, просеивания и экстракции содержащихся в ней каротиноидов. Тем самым исследователи планировали определить, какая именно из партий обладает наибольшим количеством этих полезных элементов. Затем они отобрали самые богатые этими добавками образцы и в течение 52 недель добавляли их в корма 40 кур-несушек. Всех птиц разделили на пять групп и в течение восьми недель кормили определённым видом корма, состоящим из смеси кукурузы, сорго, сои, витаминов и аминокислот. На четвёртой неделе в рацион каждой группы добавили ещё один дополнительный ингредиент. Например, первая из групп не получала никаких добавок, второй достались состоящие из «пчелиной обножки», третьей – её экстракт, а двум остальным – синтетический и натуральный кормовые красители.

Оказалось, что яйца кур у птиц, потребляющих экстракт пыльцы, содержали до 20,8 микрограмма (мкг.) бета-каротина на грамм желтка. Это на 7,4 мкг. больше максимального значения, которое было получено в других группах. Также такие яйца содержали больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, а их желтки отличались более насыщенным цветом и вкусом. По мнению учёных, это вполне достойные результаты. В ближайшее время они продолжат изучать воздействие пчелиной пыльцы и её экстрактов на качество пищевых яиц.