Ученые обнаружили проблемы с памятью и вниманием у детей из бедных семей

Американские нейробиологи из Национального института изучения проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма выяснили, что у детей из бедных семей чаще возникают проблемы с памятью и концентрацией внимания в сравнении с их более обеспеченными ровесниками. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry (MP).

В ходе исследования были проанализированы данные 8739 детей в возрасте от девяти до 11 лет. Специалисты использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя для анализа связей головного мозга несовершеннолетних.

У детей из семей с низким доходом наблюдалось снижение связности в областях мозга, известных как сеть пассивного режима работы мозга (DMN), а также в нижней и верхней теменной коре и заднем мозжечке. DMN особенно важен, поскольку он участвует во внутреннем мышлении, памяти и самореферентном мышлении (запоминании относящихся к себе данных) – важнейших компонентах когнитивных способностей.

С другой стороны, у детей из небогатых семей наблюдалась повышенная связность в областях, связанных с сенсорной и моторной обработкой. Этот сдвиг в моделях взаимодействия предполагает реорганизацию нейронных приоритетов. Ученые считают, что она вызван адаптацией детей к окружающей их социально-экономической среде.

Исследователи также проанализировали данные когнитивных тестов, которые оценивали ряд способностей, включая скорость обработки информации, рабочую память, память на последовательности, внимание и языковые навыки.

Они обнаружили, что дети из семей с более высоким доходом в среднем показали лучшие результаты по этим когнитивным тестам, чем их небогатые сверстники.