Ученые создали «карту» эволюции клеток рака мочевыводящих путей

Исследователи Weill Cornell Medicine совершили значительный прорыв в понимании уротелиального рака верхних мочевыводящих путей (УРВМП), агрессивного рака, поражающего мочеточники и собирательные полости почек. Всесторонний анализ, опубликованный в журнале Nature Communications, проливает свет на биологию УРВМП и открывает путь к более персонализированным подходам к лечению.

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Исследование сравнило первичные и метастатические опухоли, выявив удивительную стабильность их молекулярного состава. Это позволяет предположить, что анализ первичных опухолей может помочь в принятии решений о лечении метастатического рака, даже если образцы биопсии ограничены.

Исследователи использовали новую методику, называемую визуализирующей масс-цитометрией, для картирования белковых поверхностных маркеров на отдельных клетках. Это позволило получить подробное представление о типах клеток в опухоли и их пространственном соотношении. Исследование подтверждает ранее выявленное отсутствие Т-клеток в опухолях УРВМП, что свидетельствует об иммунной супрессии. Это усиливает потенциал для иммуномодулирующей терапии.

В ходе исследования в метастатических опухолях были обнаружены мутации, отсутствующие в первичных опухолях, причем с большей частотой у пациентов, проходящих химиотерапию. Это говорит о том, что химиотерапия может вызывать генетические мутации.

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