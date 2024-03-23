Стало известно, кому грозит лишний вес в среднем возрасте

Борьба с ожирением, как правило, преследует человека на протяжении всей его жизни, но, согласно данным норвежских ученых, у людей, чьи родители страдали ожирением в среднем возрасте, гораздо больше шансов так же столкнуться с заболеванием в возрасте от 40 до 50 лет.

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«Мы обнаружили, что это действительно так — дети, чьи родители столкнулись с ожирением, с гораздо большей вероятностью столкнутся с проблемой сами — для них риск ожирения выше в 6 раз», — объяснила ведущий исследователь доктор Мари Миккельсен в беседе с NY Post.

Если только один из родителей обладал избыточным весом, шансов поддержать семейную «традицию» у ребенка было меньше — риск в таком случае был выше примерно в 4 раза. В исследовании приняли участие более двух тысяч семей. Команда ученых сравнила данные за 1994–1995 годы, а также за период с 2015 по 2016, чтобы оценить состояние здоровья членов семьи в аналогичном возрасте.

Впрочем, наверняка неизвестно, виноваты ли гены или исключительно привычки, привитые в семье. Некоторые исследования предполагают, что дети перенимают родительский подход к питанию и образу жизни, что в будущем приводит к схожему индексу массы тела.