Ученые: газовые плиты могут быть опасны для здоровья

Продукты горения не исчезают бесследно. Ученые выяснили, что использование газовых плит в помещении приводит к образованию в 100 раз более опасных наночастиц, чем выхлопная труба автомобиля. Исследователи из Университета Пердью провели эксперимент — сперва был сконструирован небольшой дом, а затем с помощью современных приборов контроля качества воздуха производились замеры загрязнения при работающей плите.

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Оборудование способно улавливать частицы вплоть до нанометра: именно концентрация мельчайших частиц в воздухе неприятно удивила ученых.

«После наблюдения таких высоких концентраций нанокластерного аэрозоля (взвеси наночастиц в воздухе. — Прим. ред.) во время приготовления на газе мы больше не можем это игнорировать», — приводит слова адъюнкт-профессора Брэндона Блура издание NY Post.

Эксперименты показали, что от 10 миллиардов до 1 триллиона частиц могут оседать в дыхательных путях, легких и бронхах человека, в процессе приготовления пищи на газовой горелке — это может вызвать астму и другие респираторные заболевания, предупреждают исследователи и предлагают включать вытяжку каждый раз при пользовании газовой плитой.