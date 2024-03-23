У людей с больными легкими оказалось слабым еще и сердце

Недавние исследования показали, что пациенты с заболеваниями легких более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний независимо от наличия факторов риска. Оно опубликовано в журнале Orphanet Journal of Rare Diseases.

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Исследование рассмотрело пациентов с редким генетическим заболеванием, называемым дефицитом альфа-1 антитрипсина (AATD), которое вызывает заболевания легких, аналогичные ХОБЛ, независимо от факторов риска, таких как курение или возраст.

Более 220 пациентов с AATD были задействованы в исследовании наряду с пациентами с ХОБЛ и контрольной группой без заболеваний легких. Все они были оценены на наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и признанных факторов риска, включая оценку жесткости сосудов, повышающей риск будущих событий. Затем пациентов отслеживали в течение четырех лет, чтобы выяснить, развились ли у них ССЗ.

Пациенты с редким генетическим заболеванием AATD имели наивысшие скорректированные показатели среди всех участников по жесткости сосудов, но наименьшие показатели по стандартным ассоциированным факторам риска ССЗ, и почти половина (45%) пациентов имела несоответствующие показатели, где один был высоким, а другой — низким.

Тем временем участники с ХОБЛ и контрольной группой имели сходные показатели по непосредственным и косвенным показателям риска ССЗ.

Более того, несмотря на то, что у участников с AATD были меньше факторов риска, связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, включая молодой возраст и больший процент никогда не куривших, 12,7% участников развились ССЗ через четыре года наблюдения.

Профессор и консультант по острой и респираторной медицине Университета Бирмингема Роберт Стокли, являющийся старшим автором статьи, отметил, что долгосрочное исследование позволило увидеть связь между заболеваниями легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями у группы пациентов с этим редким генетическим заболеванием.

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